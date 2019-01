Vlada v četrtek o dveh težko pričakovanih dokumentih

pišeta Beti Gačnik in Jernej Šmajdek

Ljubljana, 23. januarja - Vlada bo po napovedih v četrtek sprejela dva težko pričakovana dokumenta, predlog rebalansa letošnjega proračuna in investicijski program za projekt drugi tir. Podporo osnutku rebalansa so že dale vse koalicijske stranke, zadržana do njega je medtem še Levica. Vladne stranke so večinoma zadovoljne tudi z investicijskim programom.