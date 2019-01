Finančni minister še brez soglasja Levice k osnutku rebalansa

Ljubljana, 21. januarja - Finančni minister Andrej Bertoncelj tudi danes še nima soglasja poslancev Levice k osnutku rebalansa letošnjega državnega proračuna. Kot so povedali v Levici, so danes prejeli popravke dokumenta, do katerih se bodo opredelili v prihodnjih dneh. Vlada namerava predlog rebalansa poslati v potrditev v DZ ta četrtek.