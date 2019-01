Kadri v primarnem zdravstvu: V ZD Celje in Velenje primanjkuje zdravnikov

Celje/Velenje, 20. januarja - V Zdravstvenem domu (ZD) Celje trenutno najbolj primanjkuje družinskih zdravnikov, in sicer pet. Takoj bi tudi potrebovali tudi po dva radiologa in specialista medicine dela, prometa in športa. V ZD Velenje pa bi potrebovali štiri splošne zdravnike ter po dva klinična psihologa, urgentna zdravnika in pediatra.