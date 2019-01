Statistični podatki za leto 2018 kažejo večjo učinkovitost državnih tožilstev

Ljubljana, 21. januarja - Na vrhovnem državnem tožilstvu ugotavljajo večjo učinkovitost pri njihovem delu. Lani so prejeli 25.838 ovadb, kar je 0,64-odstotna rast v primerjavi z letom 2017. Rešili so jih 26.497 ali 1,13 odstotka več kot v letu 2017, kljub nominalnemu povišanju prejetih ovadb pa se je znižalo tudi število ovadb v delu, so sporočili z državnega tožilstva.