Statistika tožilskega dela po novem javno dostopna na spletnih straneh tožilstva

Ljubljana, 5. novembra - Vrhovno državno tožilstvo je na svojih spletnih straneh začelo objavljati statistične podatke o delu tožilstev. Podatki, ki se osvežujejo vsake tri mesece, zajemajo obdobje zadnjih treh let. Iz podatkov je razvidno gibanje števila obdelanih ovadb, gibanje števila odločitev o ovadbah, o sodbah in o kazenskih sankcijah, so sporočili s tožilstva.