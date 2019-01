Po slabem letu 2018 Henkel načrtuje več investicij

Düsseldorf, 21. januarja - Nemški proizvajalec pralnih praškov, lepil in kozmetičnih izdelkov Henkel namerava po slabem poslovnem letu 2018 vložiti več denarja v svoje blagovne znamke, inovacije in digitalno preobrazbo. Od letos dalje se bo vrednost naložb gibala okoli 300 milijonov evrov letno, so danes v Düsseldorfu sporočili iz družbe.