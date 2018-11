Močan evro in visoke cene surovin oklestile Henklov dobiček

Düsseldorf, 15. novembra - Nemški koncern Henkel je v tretjem četrtletju prizadel močan evro in rastoče cene surovin. Kljub temu je podjetje med julijem in septembrom na letni ravni zabeležilo 1,1 odstotka višje prihodke iz prodaje, ki so presegli pet milijard evrov. Dobiček je zrasel za 8,9 odstotka na 614 milijonov evrov.