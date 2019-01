Na demonstracijah proti dogovoru z Makedonijo o imenu v Atenah več kot 100.000 ljudi

z novimi podatki o številu udeležencev ter podrobnostmi v naslovu in prvih štirih odstavkih

Atene, 20. januarja - V središču Aten se je popoldne zbralo več kot 100.000 ljudi, ki protestirajo proti preimenovanju grške sosede Makedonije v Severno Makedonijo v skladu s sporazumom med Skopjem in Atenami. Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa so na protestih izbruhnili spopadi med policijo in desničarskimi skrajneži, ki so skušali vdreti na območje parlamenta.