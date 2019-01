V Atenah napovedane množične demonstracije proti dogovoru z Makedonijo o imenu

Atene, 20. januarja - V Atenah so za danes napovedani množični protesti proti preimenovanju grške sosede Makedonije v Severno Makedonijo v skladu s sporazumom med Skopjem in Atenami, ki naj bi ga grški parlament ratificiral prihodnji teden. Demonstracij, h katerim so pozvale desničarske in nacionalistične organizacije, se bo po napovedih udeležilo več deset tisoč ljudi.