Primorske novice o izbiri novega varuha človekovih pravic (19. 1.)

Koper, 18. januarja - Jana Krebelj v komentarju Četrt stoletja malih bitk piše o 25 letih delovanja varuha človekovih pravic in da smo imeli doslej pri njegovi izbiri vselej srečo, saj so varuhi vedno opozarjali na pereče teme, kot dolgi upravni, sodni postopki in diskriminacija manjšin, vendar so kljub temu pogosto preslišani.