Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (18. 1.)

Ljubljana, 18. januarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale, da je Slovenija hrvaškemu veleposlaniku izročila protestno noto, o plagiatu komedije slovenskega režiserja, da je družba SHS prekinila dogovor o najemu mariborskega letališča in da so slovenskima varnostnikoma iz avtomobila ukradli milijon evrov.