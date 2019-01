Za Pariz, Budimpešto in Beograd napovedani novi protesti

Pariz/Beograd/Budimpešta, 19. januarja - Na Madžarskem so napovedani novi množični protesti proti vladi Viktorja Orbana zaradi sporne delovne zakonodaje, ki so jo sindikati označili za suženjsko. Prav tako so v Beogradu in Srbiji napovedani novi množični protesti proti predsedniku Aleksandru Vučiću. Možni pa so tudi vnovični protesti rumenih jopičev v Franciji.