Madžarska, Francija in Srbija v primežu protestov

pripravilo zunanjepolitično uredništvo

Budimpešta/Pariz/Beograd, 6. januarja - Madžarsko, Francijo in Srbijo so ta konec tedna zajeli novi protivladni protesti. Najbolj številčni so bili kljub močnemu sneženju v Beogradu, kjer so našteli 15.000 protestnikov. Okoli 10.000 se jih je zbralo na ulicah Budimpešte. Znova pa se je začelo večati število udeležencev na protestih rumenih jopičev v Parizu, ki so spet postali nasilni.