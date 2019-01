Na Dolenjskem brez zastojev zaradi snega

Novo mesto, 18. januarja - Na Dolenjskem in v Beli krajini, kjer je od jutra zapadlo do sedem centimetrov snega, cestni promet poteka primerno razmeram. Zastojev ni, po podatkih Avto moto zveze Slovenije je na glavni cesti preko Gorjancev Novo mesto-Metlika prepovedan promet za priklopnike in polpriklopnike. Na terenu so ekipe zimske službe, ki so ceste začele plužiti.