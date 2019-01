Zimske službe na delu, pri Gorenjih Podpoljanah zaprta glavna cesta

Ljubljana/Kočevje, 18. januarja - V zimskih službah zagotavljajo, da so se glede na napovedi vremenoslovcev na današnje sneženje pripravili, njihove ekipe so na terenu, večji težav zjutraj ni bilo. Po zadnjih podatkih prometno-informacijskega centra pa so zaradi ustavljenih tovornih vozil zaprli glavno cesto Ljubljana-Kočevje pri Gorenjih Podpoljanah.