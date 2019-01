V Avstriji snežni rekordi, kakršne beležijo le vsakih 10 do 100 let

Dunaj, 15. januarja - Obilne količine snega, ki so v minulih dveh tednih zasule Avstrijo, se tudi na območjih, za katere so večje količine nekaj običajnega, pojavijo le vsakih 10 do 100 let. Ponekod, na primer v kraju Seefeld na Tirolskem, kjer višino snežne odeje merijo od leta 1895, so tokrat namerili 283 centimetrov snega, kar je največ v celo več kot 100 letih.