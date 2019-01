V delih Švice najvišja nevarnost snežnih plazov

Ženeva, 14. januarja - Obilno sneženje podobno kot v Avstriji in Nemčiji številne težave povzroča tudi v Švici. Zaradi nadpovprečno velikih količin novozapadlega snega so zaprte številne cestne in železniške povezave, popolnoma pa je od sveta odrezan kraj Disentis na vzhodu Švice. V nekaterih delih Švice so razglasili najvišjo stopnjo nevarnosti snežnih plazov.