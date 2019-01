Kompromisa za obnovo financiranja agencij ameriške vlade še ni na obzorju

Washington, 14. januarja - Republikanski in demokratski politiki so nedeljske nastope na televizijskih programih izkoristili za vztrajanje pri svojem glede spora okrog obnove financiranja agencij ameriške vlade in denarja za zid na južni meji, kar pomeni, da kompromisa ni na obzorju. Devet od 15 ministrstev in agencij na kabinetni ravni je brez denarja že 24 dni.