Trump zaradi spora okrog zidu na južni meji ne gre v Davos

Washington, 10. januarja - Ameriški predsednik Donald Trump je svet in lastno vlado na Twitterju danes obvestil, da se ne bo udeležil letošnjega Svetovnega gospodarskega foruma v švicarskem Davosu, ki bo potekal od 21. do 25. januarja. To lahko pomeni, da do takrat najverjetneje ne bo obnovil financiranja lastnih vladnih agencij.