Ureditev čebeljega parka na Breznici se umika v prihodnost

Žirovnica, 13. januarja - Občina Žirovnica je želela lansko prvo praznovanje svetovnega dneva čebel pospremiti z novim čebeljim parkom, vendar se je zaradi čakanja na evropska sredstva projekt zamaknil. Avgusta so bila sredstva vendarle odobrena, vendar se je občina nato odločila, da uresničitev projekta za nekaj let zamakne in da prednost drugim investicijam.