Prihodnji teden na sodiščih: Afera s preskakovanjem čakalnih vrst prihaja v sodne dvorane

pripravila Tjaša Doljak

Ljubljana, 13. januarja - Po dveh letih in pol od odmevnih hišnih preiskav, ki so razkrile domnevno podkupovanje v UKC Ljubljana za preskakovanje čakalnih vrst pri določenih zdravnikih, odmevna afera prihaja na ljubljansko okrožno sodišče, kjer je za četrtek razpisan predobravnavni narok zoper 10 oseb in dve podjetji.