Izvedenci v sojenju Noviču glede strelskih delcev ponovili že slišana stališča

Ljubljana, 21. decembra - V današnjem nadaljevanju novega sojenja Milku Noviču zaradi umora nekdanjega direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika so pričali slovenski, hrvaški in nemška izvedenka za kemične sledi streljanja. Tako kot že v prvem sojenju slovenski vztraja, da Noviča delci, najdeni na njem, bremenijo, Hrvat in Nemka pa, da tega ne moreta zagotovo trditi.