Avstrija še vedno v primežu snega

Sankt Pölten/Dunaj/München/Zürich, 10. januarja - Avstrija je še vedno v primežu snega. Po napovedih vremenoslovcev bo snežilo vse do petka, zaradi česar se dodatno povečuje nevarnost snežnih plazov. V avstrijski zvezni deželi Spodnja Avstrija so do nadaljnjega zaprta nekatera smučišča. Pogrešajo dva turna smučarja, poročajo avstrijski mediji.