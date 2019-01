Po Avstriji zapadlo tudi do 60 centimetrov novega snega

Innsbruck, 9. januarja - V nekaterih delih Avstrije je ponoči zapadlo do 60 centimetrov novega snega. Tako so v številnih deželah stopnjo nevarnosti plazov zvišali na drugo najvišjo, na območju severnih Alp pa na najvišjo. Snežne razmere so zahtevale tudi novo smrtno žrtev, na avstrijskem Štajerskem je umrl učitelj smučanja. Več smučišč je ostalo zaprtih.