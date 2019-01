Finance o prodaji podjetij, ki so v državni lasti (9. 1.)

Ljubljana, 8. januarja - Jurij Šimac v komentarju Cena zamujenih priložnosti piše o prodaji podjetij v državni lasti. Po njegovem mnenju je doseganje čim višje cene nekaj, kar bi moralo biti v interesu prodajalcev in obstaja precej znamenj, da kratkoročno cene ne bodo višje, kot so bile lani ali kot so danes.