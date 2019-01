Dnevnik o pregonu spolnega nasilja (9. 1.)

Ljubljana, 8. januarja - Peter Lovšin v komentarju Speča žrtev ni rekla ja piše o pregonu spolnega nasilja v Sloveniji, pri čemer izpostavlja nedavni primer s Primorske. Ta primer po njegovem mnenju kaže, kako občutljivo področje so kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost in kako pomembne so besede v definicijah posameznih kaznivih dejanj.