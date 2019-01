Bremen, 8. januarja - Na ulicah Bremna so napadli in močno pretepli tamkajšnjega vodjo desničarske stranke Alternativa za Nemčijo (AfD) in nemškega zveznega poslanca Franka Magnitza, je sporočila stranka. Zaradi hujših poškodb se zdaj zdravi v bolnišnici, poroča nemška tiskovna agencija dpa.