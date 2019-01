Nemški urad za informacijsko varnost za hekerski napad vedel več tednov

Berlin, 5. januarja - Po razkritju, da so hekerji pridobili dostop do osebnih podatkov in zasebnih dokumentov več sto nemških politikov in znanih osebnosti, med njimi tudi kanclerke Angele Merkel, se je zdaj izkazalo, da je nemški zvezni urad za informacijsko varnost (BSI) za hekerski napad vedel že več tednov. Razkritje je sprožilo ostro kritiko pristojnih oblasti.