Ghosn se je na japonskem sodišču izrekel za nedolžnega

Tokio, 8. januarja - Nekdanji predsednik Nissana Carlos Ghosn je na sodišču v Tokiu zatrdil, da je nedolžen in nepošteno pridržan. Ghosna so japonski organi pregona, ki ga obtožujejo finančnih goljufij, aretirali 19. novembra na njegovem zasebnem letalu na letališču v Tokiu. Od takrat je v priporu, ki so mu ga že dvakrat podaljšali na podlagi različnih točk obtožnice.