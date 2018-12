Nekdanji prvi mož Nissana Ghosn bo praznike preživel za zapahi

Tokio, 23. decembra - Tokijsko sodišče je danes odobrilo prošnjo tamkajšnjega tožilstva in podaljšalo pripor nekdanjega predsednika Nissana Carlosa Ghosna še za deset dni. To pomeni, da bo Ghosn za rešetkami preživel tudi božič in novo leto, poročajo tuje tiskovne agencije.