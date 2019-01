Za novo vlečnico na Voglu tudi spremembe občinskih aktov

Bohinj, 8. januarja - Vogel, ki še čaka na večjo snežno pošiljko, se letos lahko pohvali z več novostmi. Med ključnimi so prenovljene restavracije in zmogljivejša vlečnica Konta, za katero morajo bohinjski občinski svetniki še sprejeti spremembe odloka o koncesiji. Odločanje o tem so s ponedeljkove seje prestavili na naslednjo.