Na smučiščih se veselijo zgodnjega snega in hladnejšega vremena

Ljubljana, 20. novembra - Upravljavci slovenskih smučišč se veselijo zgodnjega snega in razmer, ki dopuščajo pripravo tehničnega snega. Pospešeno se pripravljajo na smučarsko sezono. Na Krvavcu bi naprave lahko zagnali prihodnji teden, konec novembra odprtje smučarskih prog načrtujejo na Kaninu in Golteh, a je vse odvisno od vremena.

Na najvišje ležečem slovenskem smučišču na Kaninu je nekaj snežne podlage ostalo še od prejšnjega sneženja, danes je zapadlo do 30 centimetrov novega snega in še sneži, za vikend pa tam glede na vremensko napoved pričakujejo še eno pošiljko snega. "Mi srčno upamo, da bo snega dovolj, da bi konec novembra ali v začetku decembra smučišče odprli, kolikor bo to mogoče," je za STA dejal v. d. direktorja javnega zavoda Sončni Kanin Marijan Skornišek.

Na Krvavcu so proge v petek začeli zasneževati s tehničnim snegom, dodatno je minulo noč zapadlo okoli 15 centimetrov naravnega snega. Sprva so na Krvavcu načrtovali, da bodo naprave zagnali že to soboto, 24. novembra, a so začetek zaradi neugodnih vremenskih napovedi preložili na prihodnji teden, najverjetneje bo to v torek, so za STA povedali v družbi RTC Krvavec.

Mariborski Marprom je na Pohorju snežne topove vključil minuli vikend, ko so dovolj nizke temperature omogočile zasneževanje smučarskih prog na Arehu. Sedaj s topovi zasnežujejo proge Cojzerica, Ruška in Areška, na mariborskem delu pa je v izteku snežnega stadiona v pogonu nova naprava za izdelavo snega pri pozitivnih temperaturah. Odprtje nove smučarske sezone oziroma otvoritvene dneve na Mariborskem Pohorju načrtujejo od 14. do 16. decembra. "Ali bomo kakšno progo lahko uredili in odprli že pred tem, pa bo odvisno od vremenskih razmer," so za STA pojasnili v Marpromu.

Prve večje pošiljke snega se veselijo tudi na Golteh, kjer navajajo, da že izkoriščajo tudi več kot ugodne razmere za izdelavo snega. Odprtje smučišča načrtujejo v petek, 30. novembra, a bodo glede na vremenske razmere odločitev o tem sprejeli v ponedeljek, 26. novembra. Datum uradnega odprtja sezone na Golteh pa ostaja 8. december, so v družbi Golte pojasnili za STA.

Dobrih 20 centimetrov snega že imajo tudi na Pokljuki, kjer pa tamkajšnji Športni center Triglav Pokljuka trenutno tekaške proge intenzivno pripravlja za svetovni pokal v biatlonu, ki ga bodo gostili od 2. do 9. decembra.

"Današnja pošiljka snega bo služila predvsem kot kulisa za okolico prizorišča tekmovanj, če nam bodo seveda pogoji v prihodnjih dneh naklonjeni," je za STA povedal Miha Hribar iz Športnega centra Triglav Pokljuka in poudaril, da zaradi priprav na tekmovanje in samega tekmovanja proge v tem času niso na voljo rekreativnim tekačem. Ti se bodo nanje lahko podali predvidoma 11. decembra.

Na Voglu še ne načrtujejo zagona naprav, saj je bila tokrat snežna pošiljka še preskromna, pa tudi napovedi za konec tedna zaenkrat kažejo bolj na otoplitev, so za STA sporočili iz družbe Žičnice Vogel Bohinj. Z umetnim zasneževanjem bodo začeli takoj, ko bodo v visokogorju za to primerni pogoji, predvsem zadostna količina vode, ki jo potrebujejo za izdelavo tehničnega snega.

Če bodo naravni pogoji dopuščali, bodo na Rogli smučarsko sezono začeli v prvih dneh decembra. Trenutno imajo od pet do 15 centimetrov snega, snežne topove pa so zagnali že v soboto. Med letošnjimi novostmi izpostavljajo številne animacijske dejavnosti, ki jih bodo organizirali ob petkih, sobotah in nedeljah ter v času počitnic, v dodatno ponudbo pa so vključili tudi skijoring (vleka smučarja s konjem) ter sprehode s krpljami. Goste bodo pričakali tudi z novim transportnim trakom v snežnem parku, prenovljenimi sobami v Hotelu Rogla ter novim parkiriščem za avtodome na Rogli.