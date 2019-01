Atene, 7. januarja - Grška obalna straža je v vzhodnem Egejskem morju rešila 44 migrantov, ki so skušali prečkati morje v gumenjaku. Odkrili so jih danes v zgodnjih jutranjih urah pri manjšem otoku Farmakonisi in prepeljali na varno, poroča nemška tiskovna agencija dpa.