Višje delovno sodišče potrdilo nezakonitost odpovedi vodji stavkovnega odbora Mesarošu

Ljubljana, 7. januarja - Višje delovno in socialno sodišče je zavrnilo pritožbo Arrive Dolenjska in Primorska in potrdilo sodbo koprskega delovnega sodišča, po kateri je bila odpoved bivšemu vodji stavkovnega odbora Endreju Mesarošu nezakonita, delodajalec pa mora tožnika pozvati nazaj na delo, so sporočili iz Sindikata voznikov avtobusov Slovenije.