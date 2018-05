Arriva mora nazaj na delo pozvati bivšega vodjo stavkovnega odbora Mesaroša

Koper, 16. maja - Arriva mora nazaj na delo pozvati bivšega vodjo stavkovnega odbora v skupini Arriva Endreja Mesaroša, je odločilo Delovno sodišče v Kopru. To je presodilo, da je odpoved Mesarošu - Arriva Dolenjska in Primorska ga je iz krivdnih razlogov odpustila avgusta lani - nezakonita. V Sindikatu voznikov avtobusov Slovenije so s sodbo zadovoljni.