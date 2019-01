ZN opozarjajo, da trgovina z ljudmi v veliki meri ostaja nekaznovana

Dunaj, 7. januarja - Trgovina z ljudmi, kriminalna dejavnost, ki sega od spolnega izkoriščanja moških, žensk in otrok do prodaje njihovih organov, ostaja po vsem svetu v veliki meri nekaznovana, v danes objavljenem poročilu opozarja Urad ZN za boj proti drogam in kriminalu (Unodc).