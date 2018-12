Bruselj namenil dodatnih 305 milijonov evrov za obvladovanje migracij

Bruselj, 20. decembra - Evropska komisija je Grčiji, Italiji, Cipru in Hrvaški namenila dodatnih 305 milijonov evrov za lažje obvladovanje migracij in upravljanje meja. Sredstva so namenjena za krepitev sprejemnih kapacitet, zaščito žrtev trgovine z ljudmi in krepitev nadzora na mejah, so danes sporočili iz Bruslja.