V Nemčiji hekerji napadli več sto politikov

Berlin, 4. januarja - Hekerji so v napadu pridobili dostop do osebnih podatkov in zasebnih dokumentov več sto nemških politikov ter pridobljene informacije objavili na spletu. Prizadeti so bili politiki vseh parlamentarnih strank z izjemo skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD), poroča nemška radiotelevizija rbb.