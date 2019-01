V nesreči pri Retečah trčila tri vozila, ena voznica hudo poškodovana

Škofja Loka, 4. januarja - V jutranji prometni nesreči na cesti Reteče-Jeprca so bila po novih podatkih policije udeležena tri vozila, so sporočili s kranjske policijske uprave. Voznica osebnega avtomobila in voznik kombiniranega vozila sta silovito čelno trčila, tretje vozilo pa je nato trčilo v zadnji del kombija. Voznica prvega vozila je utrpela hude telesne poškodbe.