Policija išče priče za razjasnitev nesreče pri naselju Reteče

Škofja Loka, 4. januarja - Na cesti Reteče-Jeprca se je zjutraj okoli 6. ure zgodila prometna nesreča, ki jo po prvih podatkih policije obravnavajo kot nesrečo s pobegom, v kateri sta bili udeleženi dve vozili in poškodovana voznik kombija in voznica. Za razjasnitev okoliščin nesreče policisti iščejo priče, so sporočili s kranjske policijske uprave.