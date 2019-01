Po zaprtju letališč zaradi nevihte na tajskih otokih ujetih več tisoč turistov

Bangkok, 4. januarja - Več tisoč ljudi je ostalo ujetih na otokih na jugu Tajske, potem ko so zaradi tropske nevihte Pabuk že zaprli več letališč in pristanišč. Prva tropska nevihta v času vrhunca turistične sezone po nekaj desetletjih se je danes še okrepila in že dosegla območje Pak Phanang, poročajo tuje tiskovne agencije.