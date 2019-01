S tajskih otokov pred tropsko nevihto beži več deset tisoč turistov

Bangkok, 3. januarja - Pred tropsko nevihto Pabuk, ki se približuje priljubljenim turističnim otokom na jugu Tajske, je zbežalo več deset tisoč turistov. Do sobote na jugu Tajske vremenoslovci napovedujejo močne nalive, veter in do sedem metrov visoke valove. Tajske oblasti sicer evakuacije niso odredile, vendar turisti kljub temu množično bežijo.