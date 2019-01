Vrhovno sodišče delno ugodilo reviziji Žvanove

Ljubljana, 4. januarja - Delovno sodišče bo moralo znova presojati, ali so za razrešitev Bojane Žvan z mesta predstojnice oddelka za vaskularno nevrologijo in intenzivno nevrološko terapijo po aferi Radan obstajali s pogodbo dogovorjeni razlogi. Vrhovno sodišče je po poročanju medijev delno ugodilo njeni zahtevi za revizijo in pravnomočno zavrnilno sodbo razveljavilo.