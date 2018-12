Leto 2019: Začetek glavnih obravnav v zadevah Gratel in Delamaris, pravnomočna bi lahko postala zadeva Radan

pripravila Aleš Kocjan in Janja Zalar

Ljubljana, 26. decembra - Na sodiščih bosta v letu 2019 stekli glavni obravnavi zaradi sumov gospodarskega kriminala v zadevah Gratel in Delamaris. Pričakovati je odločitvi višjih sodišč v primeru Radan in za balonarsko nesrečo. Na prvostopenjskih sodiščih se bosta nadaljevali sojenji Milku Noviču in Michelu Stephanu, bolj jasna bo tudi usoda Andreja Šiška.