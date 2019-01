Stekel stečaj Tomosa

Koper, 3. januarja - Okrožno sodišče v Kopru je danes začelo stečajni postopek nad proizvajalcem dvokoles Tomos. Za upravitelja je imenovalo Štefana Verna, upniki pa imajo do 3. aprila čas za prijavo terjatev ter ločitvenih in izločitvenih pravic. Predlog za stečaj so na sodišče dali delavci po tem, ko niso dobili izplačanih plač in regresa.