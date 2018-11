Koper, 26. novembra - Tomosovi delavci so prejšnji teden vložili predlog za stečaj družbe, je za STA potrdil sindikalist Skeia Sašo Ristič. Delavci so to storili po tem, ko niso dobili izplačanih plač, prispevkov, regresa in v nekaterih primerih niti solidarnostnih pomoči, je dodal Ristič.