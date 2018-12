V španski vasici v novo leto vstopili že opoldne

Madrid, 31. decembra - V španski gorski vasici Villar de Corneja so v novo leto vstopili že ob 12. uri, čeprav leži v srednjeevropskem časovnem pasu. Predčasno so silvestrovali predvsem zaradi visoke starosti skupno 37 prebivalcev, ki so v povprečju starejši od 80 let, poroča nemška tiskovna agencija dpa.