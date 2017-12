V vasici blizu Madrida silvestrujejo kar podnevi

Madrid, 31. decembra - V Villar de Corneja, vasici zahodno od Madrida, kjer ni vaščana, ki bi bil mlajši od 75 let, so vstop v novo leto danes pripravili kar opoldne. Ali v tej vasi urni kazalci kažejo drugače? Ne, le vaščani zaradi starosti ne želijo čakati na polnoč, zato so v gorski vasici v provinci Avila že 13. po vrsti pripravili silvestrovanje ob belem dnevu.