Lastniki odstranili le dve opuščeni plovili v Jernejevem kanalu

Seča, 28. decembra - V ponedeljek se izteče rok, do katerega morajo lastniki opuščenih plovil v Jernejevem kanalu le-te odstraniti. Kot so za STA pojasnili na okoljskem ministrstvu, pa so lastniki do danes odstranili le dve od skupno 16 tovrstnih plovil. Po novem letu bo plovila odstranila direkcija za vode.