Objavljen poziv k odstranitvi opuščenih plovil iz Jernejevega kanala

Ljubljana/Seča, 9. novembra - Skladno z napovedmi ministra Jureta Lebna je Direkcija RS za vode danes objavila javni poziv lastnikom opuščenih plovil, da ta do 31. decembra odstranijo iz vodnega in priobalnega zemljišča Jernejevega kanala pri Seči. Po tem roku bo v skladu z odločbo inšpektorata za okolje in prostor opuščena plovila odstranila direkcija.